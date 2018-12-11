Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги в т.ч. на рефинансирование Ставки Минимальная 9,50 %

30 000 ... 500 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Максимальная 16,50 %

30 000 ... 500 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +3 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 60 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 55 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 10 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю подтверждение дополнительного дохода на выбор трудовой договор/контракт при сумме свыше 300 000 руб Документы пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочего) до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

возможно подтвердить доход справкой по форме банка Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения подтверждение дохода свыше 300 тыс. рублей

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.