Итальянское настроение
Банк Интеза, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,75 %
- 1 500 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 17,90 %
- 100 000 ... 299 999 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- прочие
клиенты, чья организация-работодатель относится к ПАО / сотрудники Топ-20 банков по чистым активам по версии Банки.ру / сотрудники дочерних организаций иностранных банков / сотрудники компаний, которые осуществляют деловые операции в нескольких странах через свои филиалы, представительства и дочерние компании на территории РФ и/или клиенты чья организация-работодатель относится к одной из следующих организационно-правовых форм – ООО; АО; ЗАО, при условии одобрения банком такой организации
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 2 лет
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
для Москвы - не далее 60 км (от МКАД); для других регионов России – не далее 20 км (от границ города, в котором представлено кредитующее подразделение банка); компания-работодатель заемщика должна быть зарегистрирована не менее 3-х лет
Регистрация
- постоянная на территории РФ
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 35 000 / 50 000 рублей (в зависимости от категории заемщика)подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
справка в свободной форме
если она содержит все поля, содержащиеся в справке по форме банка
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
-
другие документы
может также учитываться дополнительный доход (работа по совместительству, пенсия, арендные платежи)
возможен упрощенный пакет документов, предоставляемый отдельными категориями клиентов (информация на сайте банка)
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- заявление-анкета
- копия трудовой книжки или трудового договора (для сотрудников органов МВД, ФСБ, МЧС, которые не могут предоставить заверенную копию трудовой книжки, возможно предоставление справки на фирменном бланке организации с указанием должности и стажа работы)
Количество созаемщиков
до 1 человека
супруг/супруга, родственники первой очереди (дети, родители)
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
рабочий телефон
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
14 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- салоны связи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка;
- без обеспечения;
- отсутствие требований по страхованию;
- возможно подтверждение дохода справкой по форме банка или в свободной форме;
- крупная сумма;
- возможен учет дополнительных доходов
Минусы
- рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней (с момента предоставления полного пакета документов)
Особые ограничения
- предложение действует в рамках акции с 25 марта по 30 июня 2019 года;
- для клиентов, чья организация-работодатель относится к ПАО / сотрудники Топ-20 банков по чистым активам по версии Банки.ру / сотрудники дочерних организаций иностранных банков / сотрудники компаний, которые осуществляют деловые операции в нескольких странах через свои филиалы, представительства и дочерние компании на территории РФ и/или клиентов чья организация-работодатель относится к одной из следующих организационно-правовых форм – ООО; АО; ЗАО, при условии одобрения банком такой организации
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Дата актуализации: 25.03.2019 12:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Итальянское настроение» в 23 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- ОГРН
- 1027739177377
- Сайт
- www.bancaintesa.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-80-08 — единая справочная служба