Категория заемщиков

работники бюджетной сферы / госслужащие

прочие

клиенты, чья организация-работодатель относится к ПАО / сотрудники Топ-20 банков по чистым активам по версии Банки.ру / сотрудники дочерних организаций иностранных банков / сотрудники компаний, которые осуществляют деловые операции в нескольких странах через свои филиалы, представительства и дочерние компании на территории РФ и/или клиенты чья организация-работодатель относится к одной из следующих организационно-правовых форм – ООО; АО; ЗАО, при условии одобрения банком такой организации