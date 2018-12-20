Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 8,90 %

100 000 ... 1 000 000 ₽

3 года ... 5 лет 1 мес. Максимальная 17,90 %

100 000 ... 1 000 000 ₽

3 года ... 5 лет 1 мес. Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

паспорт

заявление-анкета список рекомендуемых к предъявлению документов: водительское удостоверение, заграничный паспорт, квитанции о погашении других кредитов, пластиковую карту другого банка, полис страхования автомобиля КАСКО, карту магазина METRO Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочего) до 1 дня Максимальный срок действия кредитного решения 14 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без личного страхования;

подтверждение дохода не требуется;

отсутствие требований о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;

возраст заемщика – от 18 лет на момент предоставления кредита;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы ставка повышается с 7-го месяца кредитования Особые ограничения первые 6 месяцев действует льготная ставка

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.