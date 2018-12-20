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Экспресс 15,9

Промтрансбанк, потребительский кредит
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 15,90 %
  • 30 000 ... 1 000 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет 1 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • список рекомендуемых к предъявлению документов: водительское удостоверение, заграничный паспорт, квитанции о погашении других кредитов, пластиковую карту другого банка, полис страхования автомобиля КАСКО, карту магазина METRO
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(рабочего)
Максимальный срок действия кредитного решения
14 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • подтверждение дохода не требуется;
  • отсутствие требований о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
  • возраст заемщика – от 18 лет на момент предоставления кредита;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Особые ограничения
  • в отдельных случаях требуется справка о заработной плате (доходах) за последние 3 месяца
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.03.2019 14:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Экспресс 15,9» в 17 городах России
5
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Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
Адрес
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
ОГРН
1020200000083
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Телефоны
(347) 299-99-99

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