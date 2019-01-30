до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,90 %

30 000 ... 595 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 15,90 %

30 000 ... 595 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования +2 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ базовая ставка

справка по форме банка / запрос работодателю +0,5 п. п. к базовой ставке

другие документы выписка по зарплатному счету (карточному счету), заверенная сторонним банком за последние 6 месяцев (+0,5 п. п. к базовой ставке) Документы другие документы

паспорт

заявление-анкета второй документ на выбор: загранпаспорт, водительское удостоверение, ИНН;

свыше 300 000 рублей — копия трудовой книжки / трудового контракта (договора), заверенная работодателем Прочие требования к заемщику минимальный возраст заемщика при оформлении кредита на сумму от 150 000 рублей - 23 года Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) 3 дня Максимальный срок действия кредитного решения 45 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита;

низкая ставка;

без обеспечения;

льготная процентная ставка при наличии положительной кредитной истории;

льготные условия для бюджетников;

срок действия кредитного решения - 45 суток;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования:

повышенная ставка при подтверждении дохода не 2-НДФЛ Особые ограничения льготная ставка при наличии ПКИ/для бюджетников/руководителей;

минимальный возраст заемщика при оформлении кредита на сумму от 150 000 рублей - 23 года

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.