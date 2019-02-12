Потребительский без обеспечения
Нейва, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,90 %
- 20 000 ... 1 000 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Максимальная
- 25,00 %
- 20 000 ... 1 000 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Дополнительная информация
Возможно подключение услуги «Льготная ставка», которая позволяет снизить величину процентной ставки до 14,9% годовых с 13-го месяца в случае своевременности внесения платежей в течение первых 12-ти месяцев действия кредитного договора (допускается единичный случай просроченного платежа продолжительностью до 5 дней включительно). Стоимость услуги: при срок 36 мес. - 3,5% от суммы кредита, при срок 60 мес. - 4,9% от суммы кредита.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
при сумме кредита до 500 тыс. руб. подтверждение дохода не требуется
-
справка по форме 2-НДФЛ
за 3 мес.
-
справка по форме 3-НДФЛ
для ИП
-
справка по форме 4-НДФЛ
для ИП
при сумме кредита до 500 тыс. руб. подтверждение дохода не требуется
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- второй документ на выбор заемщика (водительское удостоверение, ИНН, загранпаспорт, разрешение на право ношения оружия);
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени 0,054% от суммы просроченного платежа (по кредиту и (или) процентам) за каждый день просрочки, при этом размер штрафных санкций не превышает 20% годовых
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- крупная сумма кредита без обеспечения;
- альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
- предоставляется ИП;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- бесплатный выбор даты платежа
Минусы
- рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 14:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 13 городах России
1 716
Справочная информация
ООО «Банк «Нейва»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
- ОГРН
- 1026600006510
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
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(343) 222-11-00