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Потребительский с обеспечением

Нейва, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,90%
Сумма
от 20 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,90 %
  • от 20 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Максимальная
  • 25,00 %
  • от 20 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
поручительству или вместе с поручительством
движимого имущества, как альтернатива
поручительству или вместе с поручительством
автотранспорта, как альтернатива
поручительству или вместе с поручительством
Страхование
  • без страхования
Дополнительная информация

Возможно подключение услуги «Льготная ставка», которая позволяет снизить величину процентной ставки до 14,9% годовых с 13-го месяца в случае своевременности внесения платежей в течение первых 12-ти месяцев действия кредитного договора (допускается единичный случай просроченного платежа продолжительностью до 5 дней включительно). Стоимость услуги: при срок 36 мес. - 3,5% от суммы кредита, при срок 60 мес. - 4,9% от суммы кредита.

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
при сумме кредита до 500 тыс. руб. подтверждение дохода не требуется
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за 3 мес.
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для ИП
  • справка по форме 4-НДФЛ
    для ИП
при сумме кредита до 500 тыс. руб. подтверждение дохода не требуется
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • второй документ на выбор заемщика (водительское удостоверение, ИНН, загранпаспорт, разрешение на право ношения оружия);
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени 0,054% от суммы просроченного платежа (по кредиту и (или) процентам) за каждый день просрочки, при этом размер штрафных санкций не превышает 20% годовых
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
  • предоставляется ИП;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • бесплатный выбор даты платежа
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 12.02.2019 14:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 13 городах России
1 498
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Справочная информация
ООО «Банк «Нейва»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
ОГРН
1026600006510
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Телефоны
(343) 222-11-00

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