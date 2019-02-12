Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,90 %

от 20 000 ₽

3 года ... 5 лет Максимальная 25,00 %

от 20 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии на выбор залог как альтернатива поручительству или вместе с поручительством недвижимого имущества, как альтернатива поручительству или вместе с поручительством движимого имущества, как альтернатива поручительству или вместе с поручительством автотранспорта, как альтернатива Страхование без страхования Дополнительная информация Возможно подключение услуги «Льготная ставка», которая позволяет снизить величину процентной ставки до 14,9% годовых с 13-го месяца в случае своевременности внесения платежей в течение первых 12-ти месяцев действия кредитного договора (допускается единичный случай просроченного платежа продолжительностью до 5 дней включительно). Стоимость услуги: при срок 36 мес. - 3,5% от суммы кредита, при срок 60 мес. - 4,9% от суммы кредита. Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор при сумме кредита до 500 тыс. руб. подтверждение дохода не требуется справка по форме 2-НДФЛ за 3 мес.

справка по форме 3-НДФЛ для ИП

справка по форме 4-НДФЛ для ИП при сумме кредита до 500 тыс. руб. подтверждение дохода не требуется Документы документы по предоставляемому залогу

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета второй документ на выбор заемщика (водительское удостоверение, ИНН, загранпаспорт, разрешение на право ношения оружия);

полный перечень документов представлен на сайте банка Количество созаемщиков до 1 человека Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени 0,054% от суммы просроченного платежа (по кредиту и (или) процентам) за каждый день просрочки, при этом размер штрафных санкций не превышает 20% годовых Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

крупная сумма кредита без обеспечения;

альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;

предоставляется ИП;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

бесплатный выбор даты платежа Минусы рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.