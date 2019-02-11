Вход

Под залог недвижимости

Ак Барс, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
11,50%
Сумма
до 15 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 11,50 %
  • 300 000 ... 15 000 000 ₽
  • 1 год ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
жилая и коммерческая недвижимость
Страхование
  • имущественное и личное
    базовая ставка
  • имущественное
    + 3 п. п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы или совладельцы собственного бизнеса
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
не менее 12-ти месяцев для ИП / собственников бизнеса
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
полный перечень на сайте банка
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме 4-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    для пенсионеров
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы
полный перечень на сайте банка
Документы
  • трудовая книжка
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • документы по предоставляемому залогу
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов уточняйте в банке
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • длительный срок кредитования;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • не требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
  • невысокая ставка
Минусы
  • обязательно страхование предмета залога;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • повышенная ставка для ИП и собственников бизнеса
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 09:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 93 городах России
10 658
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 36
Банкоматы 192
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще