до 15 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 11,50 %

300 000 ... 15 000 000 ₽

1 год ... 15 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог жилая и коммерческая недвижимость недвижимого имущества, обязательно Страхование имущественное и личное базовая ставка

имущественное + 3 п. п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

владельцы или совладельцы собственного бизнеса

работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: не менее 12-ти месяцев для ИП / собственников бизнеса Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор полный перечень на сайте банка справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме 4-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию для пенсионеров подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы полный перечень на сайте банка Документы трудовая книжка

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

документы по предоставляемому залогу

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов уточняйте в банке Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на карточный счет

выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный срок кредитования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

не требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

невысокая ставка Минусы обязательно страхование предмета залога;

повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения повышенная ставка для ИП и собственников бизнеса

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 11.02.2019 09:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.