Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,00 %

10 000 ... 350 000 ₽

1 мес. ... 3 года Максимальная 15,00 %

10 000 ... 350 000 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 2 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков военнослужащие

работники правоохранительных органов сотрудники МВД, МЧС, МО, Прокуратуры, Следственного комитета Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы Требования к трудоустройству: при сумме кредита до 100 000 руб. стаж не менее 2 лет; при сумме кредита до 300 000 руб. стаж не менее 3 лет Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме банка / запрос работодателю Документы служебное удостоверение / пропуск

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы срок действия решения - 30 дней;

без обеспечения;

низкая ставка Минусы повышенная процентная ставка без личного страхования;

возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем от 2/3-х лет;

требуется регистрация в регионе предоставления кредита Особые ограничения кредит для сотрудников МВД, МЧС, МО, Прокуратуры, Следственного комитета

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.