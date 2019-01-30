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Защитник

Камский Коммерческий Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,00%
Сумма
до 350 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,00 %
  • 10 000 ... 350 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 15,00 %
  • 10 000 ... 350 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 2 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
сотрудники МВД, МЧС, МО, Прокуратуры, Следственного комитета
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
при сумме кредита до 100 000 руб. стаж не менее 2 лет; при сумме кредита до 300 000 руб. стаж не менее 3 лет
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • служебное удостоверение / пропуск
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • срок действия решения - 30 дней;
  • без обеспечения;
  • низкая ставка
Минусы
  • повышенная процентная ставка без личного страхования;
  • возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем от 2/3-х лет;
  • требуется регистрация в регионе предоставления кредита
Особые ограничения
  • кредит для сотрудников МВД, МЧС, МО, Прокуратуры, Следственного комитета
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Защитник» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
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в вашем городе Набережные Челны
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Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба

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