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Доступный под поручительство и/или залог

НИКО-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
12,50%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 12,50 %
  • 50 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
возможно смешанное обеспечение
Страхование
  • без страхования
  • имущественное
    страхование предмета залога в случае обеспечения кредита залогом имущества
Дополнительная информация

С 09 января 2019 года по 29 марта 2019 года включительно в рамках акции «Подарки от НИКО-БАНКа» клиент при подаче заявки на кредит самостоятельно выбирает один купон, стирает скрэтч-покрытие, в соответствии с которым размер процентной ставки по кредиту, приведенному ниже, гарантированно уменьшается на одну из следующих величин (в зависимости от выбранного клиентом купона): 0,25%/0,4%/0,5%/0,6%/0,7% годовых

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
срок регистрации ИП не менее 1 года
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • документы по предоставляемому залогу
  • паспорт
    копия и оригинал
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • возраст заемщика относящегося к категории пенсионер: с момента выхода на пенсию (по старости / по выслуге лет) и до 70 лет – для работающих и неработающих пенсионеров
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • без личного страхования;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • альтернативные способы обеспечения
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
  • обязательно привлечение супруга(и) в качестве поручителя
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 10:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Доступный» в 8 городах России
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
ОГРН
1025600001679
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