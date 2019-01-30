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Свобода выбора

Енисейский Объединенный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,50%
Сумма
до 750 000
Срок
3 года
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
  • есть комиссии
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,50 %
  • 300 000 ... 750 000 ₽
  • 1 год 6 мес.
Максимальная
  • 21,50 %
  • 10 000 ... 30 000 ₽
  • 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 3.08% до 5.01% от суммы кредита
плата взимается в виде повышенной процентной ставки в первый месяц кредитования (0,17-0,24% в день в зависимости от срока кредита)
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 12 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 12 мес.
Документы
  • заявление-анкета
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
  • паспорт
Количество созаемщиков
созаемщиком может выступать как супруг (супруга), так и любое дееспособное лицо, имеющее стабильный доход и отвечающее требованиям банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 1 мес.
в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты по повышенной ставке)
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита;
  • без страхования;
  • без обеспечения;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
  • высокая процентная ставка в первый месяц кредитования;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
  • требуется привлечение созаемщика;
  • стаж работы на последнем месте - не менее 12 мес.
Особые ограничения
  • в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты по повышенной ставке)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 16:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Свобода выбора» в 29 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
Адрес
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
Отделения и банкоматы
в вашем городе Красноярск
Отделения 9
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Телефоны
8 800 200-97-00 — единая справочная служба

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