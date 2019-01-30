Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,75 %

10 000 ... 30 000 ₽

1 год Максимальная 19,75 %

10 000 ... 30 000 ₽

2 года Подробная таблица ставок Комиссии единовременная от 2.38% до 4.96% от суммы кредита плата взимается в виде повышенной процентной ставки в первый месяц кредитования (0,14 - 0,22% в день) Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 25 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 25 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 мес. Документы заявление-анкета

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия

паспорт копия Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи

максимальный срок действия льготного периода 1 мес. в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты по повышенной ставке) Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

без обеспечения;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы повышенная процентная ставка в первый месяц кредитования;

небольшая сумма кредита;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;

возраст заемщика - от 25 лет Особые ограничения в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты по повышенной ставке)

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.