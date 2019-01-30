Мои года - мое богатство
Енисейский Объединенный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,50%
Сумма
до 100 000 ₽
Срок
2 года
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
- есть комиссии
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,50 %
- 30 000 ... 50 000 ₽
- 6 мес.
Максимальная
- 17,50 %
- 10 000 ... 30 000 ₽
- 1 год
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
от 2.58% до 6.1% от суммы кредита
плата взимается в виде повышенной процентной ставки в первый месяц кредитования (0,14 - 0,25% в день в зависимости от срока кредитования)
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
в том числе неработающие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 25 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 25 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 мес. для работающих пенсионеров
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- заявление-анкета
- пенсионное удостоверение
-
паспорт
копия
Прочие требования к заемщику
- срок получения пенсии - не менее 6 месяцев
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 1 мес.
в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты по повышенной ставке)
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- без обеспечения;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- небольшая сумма кредита;
- небольшой срок кредита;
- повышенная процентная ставка в первый месяц кредитования
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров;
- в первый месяц погашение основного долга не производится (уплачиваются только проценты по повышенной ставке)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 16:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Мои года - мое богатство» в 29 городах России
2 235
Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
- Адрес
- 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Красноярск
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8 800 200-97-00 — единая справочная служба