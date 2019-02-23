до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,50 %

от 200 000 ₽

1 год ... 3 года Максимальная 15,00 %

от 200 000 ₽

37 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно в т.ч. грузовые автомобили, спецтехника автотранспорта, обязательно Страхование без страхования + 5 п.п. к базовой ставке

имущественное и личное базовая ставка

имущественное + 2 п.п. к базовой ставке

личное + 3 п.п. к базовой ставке + 6 п.п. за неоформление новых полисов страхования КАСКО по истечении срока действия старых Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за 3 последних месяца

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме 4-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю за 3 последних месяца

справка по форме организации-работодателя если заемщик является сотрудником правоохранительных органов, ФСБ или военнослужащим

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию если заемщик пенсионер

трудовой договор/контракт

справка в свободной форме если заемщик является сотрудником правоохранительных органов, ФСБ или военнослужащим

другие документы для ИП полный перечень документов указан на сайте банка при сумме кредита до 35% от рыночной стоимости залога подтверждение дохода не требуется Документы другие документы

пенсионное удостоверение

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

документы по предоставляемому залогу

трудовой договор

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов указан на сайте банка Прочие требования к заемщику постоянная регистрация в регионе присутствия банка, а также п. Новый и п. Волковский Воткинского района Удмуртской республики Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 14 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам;

при сумме кредита до 35% от рыночной стоимости залога подтверждение дохода не требуется Минусы повышенная процентная ставка при отказе от страхования;

максимальное соотношение кредит / залог - 50% Особые ограничения сумма кредита не может превышать 50% от оценочной стоимости предмета залога

кредит под залог авто выдается после предоставления банку дубликата ключа от транспортного средства;

при сумме кредита от 2 млн. рублей требуетсяподтверждение целевого использования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.