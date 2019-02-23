Под залог транспортного средства
Проинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,50%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,50 %
- от 200 000 ₽
- 1 год ... 3 года
Максимальная
- 15,00 %
- от 200 000 ₽
- 37 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
в т.ч. грузовые автомобили, спецтехника
Страхование
-
без страхования
+ 5 п.п. к базовой ставке
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+ 2 п.п. к базовой ставке
-
личное
+ 3 п.п. к базовой ставке
+ 6 п.п. за неоформление новых полисов страхования КАСКО по истечении срока действия старых
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за 3 последних месяца
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме 4-НДФЛ
-
справка по форме банка / запрос работодателю
за 3 последних месяца
-
справка по форме организации-работодателя
если заемщик является сотрудником правоохранительных органов, ФСБ или военнослужащим
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
если заемщик пенсионер
- трудовой договор/контракт
-
справка в свободной форме
если заемщик является сотрудником правоохранительных органов, ФСБ или военнослужащим
-
другие документы
для ИП полный перечень документов указан на сайте банка
при сумме кредита до 35% от рыночной стоимости залога подтверждение дохода не требуется
Документы
- другие документы
- пенсионное удостоверение
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- документы по предоставляемому залогу
- трудовой договор
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
полный перечень документов указан на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- постоянная регистрация в регионе присутствия банка, а также п. Новый и п. Волковский Воткинского района Удмуртской республики
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
14 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам;
- при сумме кредита до 35% от рыночной стоимости залога подтверждение дохода не требуется
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от страхования;
- максимальное соотношение кредит / залог - 50%
Особые ограничения
- сумма кредита не может превышать 50% от оценочной стоимости предмета залога
- кредит под залог авто выдается после предоставления банку дубликата ключа от транспортного средства;
- при сумме кредита от 2 млн. рублей требуетсяподтверждение целевого использования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 16:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог транспортного средства» в 4 городах России
1 685
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
- Адрес
- 614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
- ОГРН
- 1025900000488
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Пермь
- Телефоны
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(342) 270-00-32