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Под залог транспортного средства

Проинвестбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,50%
Сумма
от 200 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,50 %
  • от 200 000 ₽
  • 1 год ... 3 года
Максимальная
  • 15,00 %
  • от 200 000 ₽
  • 37 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
в т.ч. грузовые автомобили, спецтехника
Страхование
  • без страхования
    + 5 п.п. к базовой ставке
  • имущественное и личное
    базовая ставка
  • имущественное
    + 2 п.п. к базовой ставке
  • личное
    + 3 п.п. к базовой ставке
+ 6 п.п. за неоформление новых полисов страхования КАСКО по истечении срока действия старых
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за 3 последних месяца
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме 4-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за 3 последних месяца
  • справка по форме организации-работодателя
    если заемщик является сотрудником правоохранительных органов, ФСБ или военнослужащим
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    если заемщик пенсионер
  • трудовой договор/контракт
  • справка в свободной форме
    если заемщик является сотрудником правоохранительных органов, ФСБ или военнослужащим
  • другие документы
    для ИП полный перечень документов указан на сайте банка
при сумме кредита до 35% от рыночной стоимости залога подтверждение дохода не требуется
Документы
  • другие документы
  • пенсионное удостоверение
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета

полный перечень документов указан на сайте банка

Прочие требования к заемщику
  • постоянная регистрация в регионе присутствия банка, а также п. Новый и п. Волковский Воткинского района Удмуртской республики
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
14 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам;
  • при сумме кредита до 35% от рыночной стоимости залога подтверждение дохода не требуется
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от страхования;
  • максимальное соотношение кредит / залог - 50%
Особые ограничения
  • сумма кредита не может превышать 50% от оценочной стоимости предмета залога
  • кредит под залог авто выдается после предоставления банку дубликата ключа от транспортного средства;
  • при сумме кредита от 2 млн. рублей требуетсяподтверждение целевого использования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 16:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог транспортного средства» в 4 городах России
1 685
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
ОГРН
1025900000488
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Телефоны
(342) 270-00-32

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