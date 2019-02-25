Универсальный под залог недвижимости
Урал ФД, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,00%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 14,00 %
- 200 000 ... 5 000 000 ₽
- 1 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
недвижимость, имеющеяся в собственности заемщика или третьих лиц
Страхование
-
имущественное, личное и титульное
базовая ставка
-
имущественное и титульное
+ 3 п.п. к базовой ставке без личного страхования
-
имущественное и личное
+ 3 п.п. к базовой ставке без титульного страхования
-
имущественное
+ 3 п.п. к базовой ставке без личного и титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП не менее 1 года
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
-
справка по форме банка / запрос работодателю
за последние 6 месяцев
-
другие документы
список документов для ИП представлен на сайте банка
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- заявление-анкета
- документы по предоставляемому залогу
- паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
ограничение по сумме действуют только при аннуитетных платежах
Нарушение обязательств по кредиту
при залоге авто / недвижимости - 0,1% / 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- салоны связи
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- длительный срок кредита под залог недвижимости;
- погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика (кредит под залог недвижимости)
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- наличие минимальной суммы досрочного погашения по кредиту под залог недвижимости при аннуитетных платежах
Особые ограничения
- для клиентов с ПКИ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 15:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Универсальный» в 4 городах России
2 175
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
- Адрес
- 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
- ОГРН
- 1025900000048
- Сайт
- www.uralfd.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
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8 800 100-10-40 — единая справочная служба