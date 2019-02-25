до 10 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 14,00 %

200 000 ... 5 000 000 ₽

1 мес. ... 10 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимость, имеющеяся в собственности заемщика или третьих лиц недвижимого имущества, обязательно Страхование имущественное, личное и титульное базовая ставка

имущественное и титульное + 3 п.п. к базовой ставке без личного страхования

имущественное и личное + 3 п.п. к базовой ставке без титульного страхования

имущественное + 3 п.п. к базовой ставке без личного и титульного страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: для ИП не менее 1 года Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев

справка по форме банка / запрос работодателю за последние 6 месяцев

другие документы список документов для ИП представлен на сайте банка Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

заявление-анкета

документы по предоставляемому залогу

паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке

свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет ограничение по сумме действуют только при аннуитетных платежах Нарушение обязательств по кредиту при залоге авто / недвижимости - 0,1% / 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

салоны связи

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный срок кредита под залог недвижимости;

погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика (кредит под залог недвижимости) Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

наличие минимальной суммы досрочного погашения по кредиту под залог недвижимости при аннуитетных платежах Особые ограничения для клиентов с ПКИ

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.