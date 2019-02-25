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Универсальный под залог автомобиля

Урал ФД, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,50%
Сумма
до 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 15,50 %
  • 150 000 ... 500 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
автомобиля импортного производства не старше 4-х лет
Страхование
  • без страхования
    +3 п.п. к базовой ставке
  • имущественное
    базовая ставка (КАСКО)
обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) на весь период кредитования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
для ИП не менее 1 года
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за последние 6 месяцев
  • другие документы
    список документов для ИП представлен на сайте банка
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • заявление-анкета
  • документы по предоставляемому залогу
  • паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • дифференцированные платежи
  • максимальный срок действия льготного периода 1 мес.
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
при залоге авто / недвижимости - 0,1% / 0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • длительный срок кредита под залог недвижимости;
  • погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика (кредит под залог недвижимости)
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
  • наличие минимальной суммы досрочного погашения по кредиту под залог недвижимости при аннуитетных платежах
Особые ограничения
  • для клиентов с ПКИ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 15:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Универсальный» в 4 городах России
1 721
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
ОГРН
1025900000048
Сайт
www.uralfd.ru
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Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба

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