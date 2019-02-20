Простые желания под залог движимого имущества
Нижневолжский Коммерческий Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,50%
Сумма
до 20 000 000 ₽
Срок
до 36 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 2 до 4 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 16,50 %
- 1 000 000 ... 20 000 000 ₽
- 13 мес. ... 2 года
Максимальная
- 18,00 %
- 100 000 ... 300 000 ₽
- 25 мес. ... 36 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
юридических лиц, по требованию заёмщика
Страхование
-
без страхования
+ 2 п .п. к базовой ставке
-
имущественное
по требованию банка
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 до 60 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 23 до 60 лет на дату получения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- заявление-анкета
- паспорт
- документ на выбор: общегражданский заграничный паспорт, водительское удостоверение, военный билет, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
- документы для ИП
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 4 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых за каждый день просрочки от суммы просроченных платежей
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- крупная сумма кредита под залог недвижимости;
- предоставляется ИП
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
- высокая ставка под залог недвижимости;
- требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита
Особые ограничения
- +1-2,5 п. п. без личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.02.2019 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Простые желания» в 4 городах России
1 672
Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
- Адрес
- 410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
- ОГРН
- 1026400001858
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 34-43-44