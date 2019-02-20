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Простые желания под залог движимого имущества

Нижневолжский Коммерческий Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,50%
Сумма
до 20 000 000
Срок
до 36 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 4 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,50 %
  • 1 000 000 ... 20 000 000 ₽
  • 13 мес. ... 2 года
Максимальная
  • 18,00 %
  • 100 000 ... 300 000 ₽
  • 25 мес. ... 36 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
юридических лиц, по требованию заёмщика
Страхование
  • без страхования
    + 2 п .п. к базовой ставке
  • имущественное
    по требованию банка
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 до 60 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 23 до 60 лет на дату получения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • документ на выбор: общегражданский заграничный паспорт, водительское удостоверение, военный билет, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
  • документы для ИП
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 4 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых за каждый день просрочки от суммы просроченных платежей
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • крупная сумма кредита под залог недвижимости;
  • предоставляется ИП
Минусы
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;
  • высокая ставка под залог недвижимости;
  • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита
Особые ограничения
  • +1-2,5 п. п. без личного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.02.2019 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Простые желания» в 4 городах России
1 672
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
ОГРН
1026400001858
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Телефоны
(8452) 34-43-44

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