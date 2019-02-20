до 36 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 16,50 %

1 000 000 ... 20 000 000 ₽

13 мес. ... 2 года Максимальная 18,00 %

100 000 ... 300 000 ₽

25 мес. ... 36 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии физических лиц, по требованию заёмщика юридических лиц, по требованию заёмщика Страхование без страхования + 2 п .п. к базовой ставке

имущественное по требованию банка

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 23 до 60 лет на дату получения кредита для женщин от 23 до 60 лет на дату получения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

заявление-анкета

паспорт документ на выбор: общегражданский заграничный паспорт, водительское удостоверение, военный билет, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)

документы для ИП

полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 2 до 4 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно

частями/траншами Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых за каждый день просрочки от суммы просроченных платежей Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

крупная сумма кредита под залог недвижимости;

предоставляется ИП Минусы повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования;

высокая ставка под залог недвижимости;

требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита Особые ограничения +1-2,5 п. п. без личного страхования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.