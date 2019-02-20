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Экспресс наличными

Русфинанс Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 21,57%
Сумма
до 50 000
Срок
до 18 мес.
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 21,57 %
  • 5 000 ... 50 000 ₽
  • 6 мес. ... 18 мес.
Максимальная
  • 33,18 %
  • 5 000 ... 50 000 ₽
  • 6 мес. ... 18 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 до 63 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 23 до 68 лет на дату получения кредита
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
постоянная регистрация, проживание и трудоустройство в одном регионе
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
  • другие документы
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документ на выбор: страховое свидетельство государственного пенсионного фонда / свидетельство ИНН / водительское удостоверение / заграничный паспорт;
  • реквизиты банковского счета заемщика, открытого в другом банке
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 15 минут до 24 часов
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • мораторий
  • платный период
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие требований по обеспечению и страхованию;
  • возможно подтвердить доход не только справкой 2-НДФЛ;
  • отсутствие требований по трудовому стажу;
  • быстрое рассмотрение заявки
Минусы
  • высокая ставка;
  • требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
  • небольшая сумма кредита
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Дата актуализации: 20.02.2019 17:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Экспресс наличными» в 121 городе России
17 934
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Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
Адрес
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
ОГРН
1026300001991
Сайт
www.rusfinancebank.ru
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Телефоны
(846) 276-44-11

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