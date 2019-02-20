Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 21,57 %

5 000 ... 50 000 ₽

6 мес. ... 18 мес. Максимальная 33,18 %

5 000 ... 50 000 ₽

6 мес. ... 18 мес. Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 23 до 63 лет на дату получения кредита для женщин от 23 до 68 лет на дату получения кредита Стаж работы Требования к трудоустройству: постоянная регистрация, проживание и трудоустройство в одном регионе Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы Документы пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета документ на выбор: страховое свидетельство государственного пенсионного фонда / свидетельство ИНН / водительское удостоверение / заграничный паспорт;

реквизиты банковского счета заемщика, открытого в другом банке Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 15 минут до 24 часов до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное мораторий

платный период Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие требований по обеспечению и страхованию;

возможно подтвердить доход не только справкой 2-НДФЛ;

отсутствие требований по трудовому стажу;

быстрое рассмотрение заявки Минусы высокая ставка;

требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;

небольшая сумма кредита Оставить заявку Дата актуализации: 20.02.2019 17:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.