Экспресс наличными
Русфинанс Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 21,57%
Сумма
до 50 000 ₽
Срок
до 18 мес.
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 21,57 %
- 5 000 ... 50 000 ₽
- 6 мес. ... 18 мес.
Максимальная
- 33,18 %
- 5 000 ... 50 000 ₽
- 6 мес. ... 18 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 до 63 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 23 до 68 лет на дату получения кредита
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
постоянная регистрация, проживание и трудоустройство в одном регионе
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- другие документы
Документы
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
- документ на выбор: страховое свидетельство государственного пенсионного фонда / свидетельство ИНН / водительское удостоверение / заграничный паспорт;
- реквизиты банковского счета заемщика, открытого в другом банке
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 15 минут до 24 часов
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- мораторий
- платный период
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие требований по обеспечению и страхованию;
- возможно подтвердить доход не только справкой 2-НДФЛ;
- отсутствие требований по трудовому стажу;
- быстрое рассмотрение заявки
Минусы
- высокая ставка;
- требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
- небольшая сумма кредита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Экспресс наличными» в 121 городе России
17 934
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
- Адрес
- 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
- ОГРН
- 1026300001991
- Сайт
- www.rusfinancebank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 276-44-11