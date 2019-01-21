до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 20,00 %

30 000 ... 99 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 12 мес.

на последнем месте не менее 3 месяцев Требования к трудоустройству: для пенсионеров наличие стажа не требуется Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за 6 последних месяцев

справка по форме банка / запрос работодателю за 6 последних месяцев

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы заявление-анкета

паспорт копия и оригинал

пенсионное удостоверение второй документ, удостоверяющий личность (заграничный паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС и др.) Прочие требования к заемщику наличие положительной кредитной истории в любом банке Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без личного страхования;

возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы небольшая сумма;

высокая ставка Особые ограничения кредит оформляется заемщикам, имеющим положительную кредитную историю в любых банках и пенсионерам

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.