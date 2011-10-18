Вход

Потребительские кредиты Кредпромбанка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Кредпромбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

2 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 14,00% до 65 000 000 10 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 14,00% до 10 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитный калькулятор в Кредпромбанке
1 761

Похожие продукты других банков: Черноморский банк развития и реконструкции, Севастопольский Морской Банк, ЮМК.

Кредиты в банках

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще