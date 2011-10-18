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Потребительские кредиты Дальневосточного Банка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Дальневосточном Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

8 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,90% до 595 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 3 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,90% до 595 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 3 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,40% до 3 500 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 3 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,90% до 2 500 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 3 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,90% до 3 500 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 3 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,90% до 2 500 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 3 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 12,50% от 300 000 10 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 12,50% от 300 000 10 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитный калькулятор в Дальневосточном Банке
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Дальневосточный Банк кредит

На Банки.ру пользователь может ознакомиться с полными условиями по потребительским кредитам в Дальневосточном Банке, включая ставки и основные параметры, влияющие на устанавливаемый банком процент, комиссии, требования к заемщику и необходимые документы, включая справки, подтверждающие доход заемщика (некоторые программы позволяют получить кредит без справок). По отдельным ссудам предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки через Банки.ру: в первую очередь речь идет о кредитах наличными (на любые цели). Целевые займы в большинстве случаев оформляются в местах продаж и не требуют предварительной подачи заявки, но бывают исключения. Прежде чем взять кредит Дальневосточного Банка, мы рекомендуем ознакомиться со всеми условиями, а также произвести предварительный расчет графика платежей при помощи любого размещенного в Интернете кредитного калькулятора либо уточнить ориентировочный размер ежемесячного платежа в колл-центре банка.

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