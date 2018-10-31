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Потребительские кредиты банка ДОМ.РФ

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке ДОМ.РФ, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

3 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 19,50% до 1 500 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 16,90% до 15 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,90% до 1 500 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Проверяется
Обратилась в банк за кредитом, сотрудник Тата очень вежливая добрая и сразу видно специалист в своём деле. Помогла все быстро оформить, ответила на все мои 100500 вопросов. В общем... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Здравствуйте.Пишу на этом сайте так как непонимаю как до них достучатся.В 2016 году брал кредит в банке Российский капитал выплатил досрочно ,но в бюро кредитных историй информация... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Мне посчастливилось стать клиентом банка "Российский Капитал" и считаю своим долгом выразить благодарность сотрудникам ипотечного отдела  Оксане и кредитного отдела Елене... Весь отзыв
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Кредитный калькулятор в банке ДОМ.РФ
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Российский Капитал кредит

Указанные на Банки.ру ставки по кредиту банка «Российский Капитал» действуют для новых клиентов банка, не относящихся к специальным категориям заемщиков, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, вкладчики, клиенты с положительной кредитной историей. Для указанных категорий могут применяться льготные условия кредитования, в том числе пониженные процентные ставки. При выборе потребительского кредита в банке «Российский Капитал» следует учитывать, что разница в процентах обусловлена спецификой продукта. Например, ставка, устанавливаемая по экспресс-кредитам, а также займам, предоставляемым без справок о доходах либо по сокращенному пакету документов, как правило, несколько выше, чем по ссудам со стандартной процедурой рассмотрения заявки и полным пакетом документов. Также на размер процентной ставки влияет наличие обеспечения, страхования и ряд других параметров. Чтобы узнать размер ежемесячного платежа и общую сумму переплаты, можно воспользоваться кредитным калькулятором в Интернете либо уточнить эти данные в колл-центре банка. Заявки на кредиты наличными принимаются в отделении банка «Российский Капитал». Многие кредитные организации предусматривают возможность подачи онлайн-заявки на собственных сайтах, а также через портал Банки.ру. Чтобы взять целевой потребительский кредит, следует обратиться к менеджеру в точке продаж либо заполнить заявку в интернет-магазине или банковском офисе.

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