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Потребительские кредиты банка «ФК Открытие»

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «ФК Открытие», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

3 потребительских кредита
370 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 8,90% до 3 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 8,90% до 5 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,90% до 3 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! В январе 2019 обращалась в банк Открытие по адресу г. Самара, ул. Ново- садовая 106,по вопросам кредитования,попала к специалисту Близнюковой Юлии, она очень доступно... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Обращался в банк Открытие по адресу Тополиная 32 Б. Обращался за оформление кредита. Попал к сотруднице Пусева Анастасия. Хотел бы похвалить сотрудницу за столь... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Пришел в отделение Открытия, чтобы перевести деньги с пенсионной карты в счет погашения ежемесячного платежа за кредит... сотрудник сказал, что платежное поручение принято к... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в банке «ФК Открытие»
54 642

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