Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Форштадт — Московский офис», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
11,90%
|
до 700 000
|
24 мес.
|
- обеспечение не требуется
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
13,90%
|
до 700 000
|
24 мес.
|
- обеспечение не требуется
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
11,40%
|
до 1 000 000
|
24 мес.
|
- требуется обеспечение
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
13,40%
|
до 1 000 000
|
24 мес.
|
- требуется обеспечение
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
10,90%
|
от 300 000
|
24 мес.
|
- требуется обеспечение
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
от 12,20%
|
от 300 000
|
84 мес.
|
- требуется обеспечение
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
от 12,20%
|
от 300 000
|
84 мес.
|
- обеспечение не требуется
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 3 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.