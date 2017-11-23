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Потребительские кредиты Геобанка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Геобанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

3 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 11,30% до 700 000 60 мес.
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - день в день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 11,30% до 200 000 60 мес.
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - день в день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 22,70% до 300 000 36 мес.
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - день в день
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день. Хотел бы поблагодарить Джульетту и Шогик за помощь. В отделении "Перловка" Сергей любезно принял заявку и я очень быстро получил решение. Мне выдали кредит на сумму... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Взяла кредит в МБО на 6 месяцев. Вчера погасила без проблем и точно в срок. Все выплаты четко указаны в договоре, лично высчитывала проценты по кредиту и все оказалось верно. Взяла... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в Геобанке
4 158

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