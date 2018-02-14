Вход

Потребительские кредиты КС Банка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в КС Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

11 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 500 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 1 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 500 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 17,50% до 300 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 1 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 11,50% до 4 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 11,50% до 300 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,00% до 250 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,00% до 50 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 16,50% до 1 000 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,00% до 50 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
В январе 2018 года решили приобрести с мужем машину. Хотели взять потребительский кредит, но никак не думали, что столкнемся с таким наглым нарушением прав гражданина РФ во всех... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Очень хороший банк! Грамотные, вежливые операторы! Все оформляют грамотно - без ошибок, без лишней кутерьмы, даже не знаю, но КС - ЛУЧШИЙ! Он еще новый, мало известный, но ЛУЧШИЙ... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в КС Банке
15 656

Похожие продукты других банков: Азиатско-Тихоокеанский Банк, Сибсоцбанк, Энергобанк.

Другие продукты: Автокредиты, Ипотека

КС Банк кредит

Указанные на Банки.ру ставки по кредиту КС Банка действуют для новых клиентов банка, не относящихся к специальным категориям заемщиков, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, вкладчики, клиенты с положительной кредитной историей. Для указанных категорий могут применяться льготные условия кредитования, в том числе пониженные процентные ставки. При выборе потребительского кредита в КС Банке следует учитывать, что разница в процентах обусловлена спецификой продукта. Например, ставка, устанавливаемая по экспресс-кредитам, а также займам, предоставляемым без справок о доходах либо по сокращенному пакету документов, как правило, несколько выше, чем по ссудам со стандартной процедурой рассмотрения заявки и полным пакетом документов. Также на размер процентной ставки влияет наличие обеспечения, страхования и ряд других параметров. Чтобы узнать размер ежемесячного платежа и общую сумму переплаты, можно воспользоваться кредитным калькулятором в Интернете либо уточнить эти данные в колл-центре банка. Заявки на кредиты наличными принимаются в отделении КС Банка. Многие кредитные организации предусматривают возможность подачи онлайн-заявки на собственных сайтах, а также через портал Банки.ру. Чтобы взять целевой потребительский кредит, следует обратиться к менеджеру в точке продаж либо заполнить заявку в интернет-магазине или банковском офисе.

Кредиты в банках

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще