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Потребительские кредиты банка «Майский»

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Майский», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

2 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 19,50% от 50 000 3 года
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 19,50% до 50 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитный калькулятор в банке «Майский»
3 979

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