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Потребительские кредиты Московского Индустриального Банка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Московском Индустриальном Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

6 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 13,00% до 3 000 000 7 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,60% от 150 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,50% от 150 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,50% до 3 000 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,50% до 1 500 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,50% до 1 500 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Проверяется
Обслуживаюсь с 2014 года, ни одного нарекания! Сотрудники вежливы, приветливы, а главное-профессионалы! Всё чётко, предметно,  и обстановка в Банке какая-то прямо домашняя... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
За весь МинБанк сказать не могу, но очень нравится работа Мценского филиала. Обращалась по разным вопросам, была держателем зарплатной карты, кредитовалась. Всегда все подробно... Весь отзыв
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Кредитный калькулятор в Московском Индустриальном Банке
104 715

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Московский Индустриальный Банк кредит

Чтобы найти подходящий потребительский кредит в Московском Индустриальном Банке на Банки.ру, пользователю следует указать в форме поиска значимые для него параметры, такие как сумма и срок кредитования, желательный срок рассмотрения заявки, желает ли он взять кредит наличными или направить заемные средства на оплату определенных товаров или услуг компаний — партнеров банка. Кредитные продукты в результатах поиска сортируются в первую очередь по популярности. Данный показатель определяется в зависимости от количества онлайн-заявок, поданных через Банки.ру за последние 30 дней. Предложения, по которым не предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки на нашем сайте, следуют ниже и ранжированы между собой в зависимости от размера минимальных процентных ставок. Следует учитывать, что указанный минимальный процент зачастую актуален только при условии личного страхования заемщика. Он повышается в случае отказа клиента застраховать жизнь и здоровье. Если пользователь хочет взять кредит без справок о доходах, ему нужно быть готовым к тому, что процент по таким программам будет выше, чем по ссудам, выдаваемым при предоставлении полного пакета документов. Зная срок и сумму кредита, точный размер процентной ставки и комиссий, а также возможный порядок погашения, заемщик может самостоятельно рассчитать ориентировочный размер ежемесячного платежа при помощи любого универсального кредитного калькулятора, размещенного в Интернете. Если вас заинтересовал кредит Московского Индустриального Банка, внимательно ознакомьтесь с полными условиями программы, сделайте предварительный расчет графика платежей и смело оформляйте заявку.

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