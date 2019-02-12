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Потребительские кредиты Московского Кредитного Банка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Московском Кредитном Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

5 потребительских кредитов
10 032 заявки за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,90% до 3 000 000 15 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Доллар США от 12,00% до 45 677 15 лет
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 3 000 000 15 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 10,50% до 3 000 000 15 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,90% до 3 000 000 15 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - 3 дня
Доллар США от 12,00% до 45 677 15 лет
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 3 000 000 15 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Проверяется
Большое спасибо отделению Московского кредитного банка на Семеновской!! Все было быстро и без задержек. В помещении приятная и уютная атмосфера. Объявляю благодарность за... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Хотела бы поблагодарить сотрудника отделения МКБ на Тульской (Москва) Ан-ва Дмитрия. Я очень редко (думаю, как и большинство) пишу благодарные отзывы. И, честно говоря, еще неделю... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в Московском Кредитном Банке
178 298

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Московский Кредитный Банк кредит

Указанные на Банки.ру ставки по кредиту Московского Кредитного Банка действуют для новых клиентов банка, не относящихся к специальным категориям заемщиков, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, вкладчики, клиенты с положительной кредитной историей. Для указанных категорий могут применяться льготные условия кредитования, в том числе пониженные процентные ставки. При выборе потребительского кредита в Московском Кредитном Банке следует учитывать, что разница в процентах обусловлена спецификой продукта. Например, ставка, устанавливаемая по экспресс-кредитам, а также займам, предоставляемым без справок о доходах либо по сокращенному пакету документов, как правило, несколько выше, чем по ссудам со стандартной процедурой рассмотрения заявки и полным пакетом документов. Также на размер процентной ставки влияет наличие обеспечения, страхования и ряд других параметров. Чтобы узнать размер ежемесячного платежа и общую сумму переплаты, можно воспользоваться кредитным калькулятором в Интернете либо уточнить эти данные в колл-центре банка. Заявки на кредиты наличными принимаются в отделении Московского Кредитного Банка. Многие кредитные организации предусматривают возможность подачи онлайн-заявки на собственных сайтах, а также через портал Банки.ру. Чтобы взять целевой потребительский кредит, следует обратиться к менеджеру в точке продаж либо заполнить заявку в интернет-магазине или банковском офисе.

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