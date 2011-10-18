изменить банк

Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Севастопольском Морском Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

1 потребительский кредит

Под залог недвижимости Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль от 15,50% от 10 000 5 лет требуется обеспечение

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.