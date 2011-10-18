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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Межрегиональном промышленно-строительном банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

6 потребительских кредитов

Доверие+ Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 12,90% до 50 000 1 год обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 10 дней Доступный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 16,00% до 150 000 5 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 10 дней На большие цели Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль от 12,90% от 150 000 5 лет требуется обеспечение

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 10 дней По залог недвижимости Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 11,90% до 4 000 000 10 лет требуется обеспечение

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - от 3 до 10 дней Рефинансирование без обеспечения Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 13,50% до 250 000 5 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 10 дней Рефинансирование с обеспечением Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 11,50% до 1 000 000 20 лет требуется обеспечение

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 10 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.