Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Межрегиональном промышленно-строительном банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
12,90%
|
до 50 000
|
1 год
|
- обеспечение не требуется
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 10 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
16,00%
|
до 150 000
|
5 лет
|
- обеспечение не требуется
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 10 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
от 12,90%
|
от 150 000
|
5 лет
|
- требуется обеспечение
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 10 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
11,90%
|
до 4 000 000
|
10 лет
|
- требуется обеспечение
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
от 3 до 10 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
13,50%
|
до 250 000
|
5 лет
|
- обеспечение не требуется
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 10 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|
Макс. сумма
|
Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|
11,50%
|
до 1 000 000
|
20 лет
|
- требуется обеспечение
- требуется подтверждение дохода
-
срок рассмотрения заявки -
до 10 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.