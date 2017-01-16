Вход

Потребительские кредиты банка «Нейва»

изменить банк

Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Нейва», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

2 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 14,90% от 20 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 14,90% до 1 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
Оформляла кредит в декабре 2016 г. Рассмотрение заявки быстрое, дистанционное. В сравнении с другими банками, условия привлекательны: отсутствие страховки, возможность... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Люблю этот банк на самом деле за курсы валюты. За кредитом пришел впервые. Как-то привык ходить в Сбербанк. Что понравилось - вежливость... ну это я и раньше знал по общению с... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в банке «Нейва»
11 491

Похожие продукты других банков: Центр-инвест, Дон-Тексбанк, ИТ Банк.

Нейва кредит

На Банки.ру пользователь может ознакомиться с полными условиями по потребительским кредитам в банке «Нейва», включая ставки и основные параметры, влияющие на устанавливаемый банком процент, комиссии, требования к заемщику и необходимые документы, включая справки, подтверждающие доход заемщика (некоторые программы позволяют получить кредит без справок). По отдельным ссудам предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки через Банки.ру: в первую очередь речь идет о кредитах наличными (на любые цели). Целевые займы в большинстве случаев оформляются в местах продаж и не требуют предварительной подачи заявки, но бывают исключения. Прежде чем взять кредит банка «Нейва», мы рекомендуем ознакомиться со всеми условиями, а также произвести предварительный расчет графика платежей при помощи любого размещенного в Интернете кредитного калькулятора либо уточнить ориентировочный размер ежемесячного платежа в колл-центре банка.

Кредиты в банках

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще