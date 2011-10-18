Потребительские кредиты Проинвестбанкаизменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Проинвестбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
3 потребительских кредита
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|15,00%
|до 100 000
|6 мес.
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|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|14,50%
|до 3 500 000
|1 год
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|14,50%
|от 200 000
|3 года
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.