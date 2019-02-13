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Потребительские кредиты Почта Банка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Почта Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

6 потребительских кредитов
10 475 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,90% до 1 500 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,50% до 600 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 9,90% до 2 000 000 150 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 19,50% до 200 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 12,90% до 1 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 16,90% до 200 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Кредит от Почта Банк — это возможность подать запрос на выдачу денег и узнать о перспективах их получения, не посещая учреждения лично. Услуга актуальна для клиентов, у которых нет свободного времени или желания несколько раз ходить в офис финансовой организации.
Как подать заявку
Отправить заявку можно с любого устройства, имеющего выход в интернет. Зайдя на сайт организации, необходимо заполнить специальную форму. Тарифы, процентные ставки представлены на соответствующей странице.
На заполнение всех строк обычно уходит не более 5-10 минут. Среди них:
ФИО, номер телефона, адрес электронной почты;
гражданство;
дата рождения;
данные паспорта;
ИНН;
ежемесячный доход;
наличие постоянного места работы.
Также могут потребоваться сведения об образовании, семейном положении, возможности поручительства. Заранее следует определиться с суммой и сроком, на который она будет выдана. 
Преимущества 
Отправлять запрос на обслуживание через интернет очень удобно. Это не только экономия времени и сил, но и возможность быстрого изучения условий, предлагаемых разными финансовыми компаниями. 
Не существует правил, по которым заявитель мог бы обратиться, к примеру, только в две или три структуры. Он может отправить заявки во все банки своего города, и уже после получения ответов принимать решение, в офис какого именно идти.
На что обратить внимание
Не нужно путать подачу заявки через интернет с получением денег без явки в банк. В первом случае заполнение и отправка формы специалистам компании заменяет только первую консультацию, позволяет получить ответы на самые актуальные вопросы, не выходя из дома. 
Во втором случае заемщику вообще не нужно идти в офис финансовой компании — все вопросы решаются удаленно, денежные средства зачисляются на виртуальный кошелек или пластиковую карту.

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