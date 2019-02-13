Кредит от Почта Банк — это возможность подать запрос на выдачу денег и узнать о перспективах их получения, не посещая учреждения лично. Услуга актуальна для клиентов, у которых нет свободного времени или желания несколько раз ходить в офис финансовой организации.

Как подать заявку

Отправить заявку можно с любого устройства, имеющего выход в интернет. Зайдя на сайт организации, необходимо заполнить специальную форму. Тарифы, процентные ставки представлены на соответствующей странице.

На заполнение всех строк обычно уходит не более 5-10 минут. Среди них:

• ФИО, номер телефона, адрес электронной почты;

• гражданство;

• дата рождения;

• данные паспорта;

• ИНН;

• ежемесячный доход;

• наличие постоянного места работы.

Также могут потребоваться сведения об образовании, семейном положении, возможности поручительства. Заранее следует определиться с суммой и сроком, на который она будет выдана.

Преимущества

Отправлять запрос на обслуживание через интернет очень удобно. Это не только экономия времени и сил, но и возможность быстрого изучения условий, предлагаемых разными финансовыми компаниями.

Не существует правил, по которым заявитель мог бы обратиться, к примеру, только в две или три структуры. Он может отправить заявки во все банки своего города, и уже после получения ответов принимать решение, в офис какого именно идти.

На что обратить внимание

Не нужно путать подачу заявки через интернет с получением денег без явки в банк. В первом случае заполнение и отправка формы специалистам компании заменяет только первую консультацию, позволяет получить ответы на самые актуальные вопросы, не выходя из дома.

Во втором случае заемщику вообще не нужно идти в офис финансовой компании — все вопросы решаются удаленно, денежные средства зачисляются на виртуальный кошелек или пластиковую карту.