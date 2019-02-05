Потребительские кредиты Промсвязьбанкаизменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Промсвязьбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
7 потребительских кредитов
4 268 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 14,90%
|до 1 000 000
|5 лет
|
952 заявки за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 10,40%
|до 3 000 000
|7 лет
|
281 заявка за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 10,90%
|до 3 000 000
|7 лет
|
56 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 14,90%
|до 1 000 000
|5 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|12,70%
|до 10 000 000
|15 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 9,90%
|до 3 000 000
|7 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 9,90%
|до 3 000 000
|7 лет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.