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Потребительские кредиты Промтрансбанка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Промтрансбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

4 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 21,70% до 1 000 000 5 лет 1 мес.
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 17,99% до 1 000 000 5 лет 1 мес.
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 8,90% до 1 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,90% до 1 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
Взяла в декабре 2018 этом банке потребительский кредит и автоматический  стала участником акции «Новогоднии подарки от птб банка» 10.01.2019 мне позвонили с банка... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Благодарю Промтрансбанк за возможности сотрудничества, никогда не подводили! Использовали материнский капитал через этот банк. Когда банк, в котором брали креит, закрылся в нашем... Весь отзыв
Оценка: 4
Один из немногих банков, где работа с клиентами на высоком уровне. Уже не один раз оформляла потребительский кредит, сотрудники все разъясняют доступным языком, обращают внимание... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в Промтрансбанке
18 467

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Промтрансбанк кредит

Указанные на Банки.ру ставки по кредиту Промтрансбанка действуют для новых клиентов банка, не относящихся к специальным категориям заемщиков, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, вкладчики, клиенты с положительной кредитной историей. Для указанных категорий могут применяться льготные условия кредитования, в том числе пониженные процентные ставки. При выборе потребительского кредита в Промтрансбанке следует учитывать, что разница в процентах обусловлена спецификой продукта. Например, ставка, устанавливаемая по экспресс-кредитам, а также займам, предоставляемым без справок о доходах либо по сокращенному пакету документов, как правило, несколько выше, чем по ссудам со стандартной процедурой рассмотрения заявки и полным пакетом документов. Также на размер процентной ставки влияет наличие обеспечения, страхования и ряд других параметров. Чтобы узнать размер ежемесячного платежа и общую сумму переплаты, можно воспользоваться кредитным калькулятором в Интернете либо уточнить эти данные в колл-центре банка. Заявки на кредиты наличными принимаются в отделении Промтрансбанка. Многие кредитные организации предусматривают возможность подачи онлайн-заявки на собственных сайтах, а также через портал Банки.ру. Чтобы взять целевой потребительский кредит, следует обратиться к менеджеру в точке продаж либо заполнить заявку в интернет-магазине или банковском офисе.

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