Потребительские кредиты Райффайзенбанкаизменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Райффайзенбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
3 потребительских кредита
1 626 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|10,99%
|до 2 000 000
|5 лет
|
407 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|10,99%
|до 2 000 000
|5 лет
|
84 заявки за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|11,99%
|до 26 000 000
|15 лет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.