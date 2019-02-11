Вход

Потребительские кредиты банка «Ренессанс Кредит»

изменить банк

Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Ренессанс Кредит», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

7 потребительских кредитов
9 614 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,50% до 700 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
704 заявки за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 19,90% до 100 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
414 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,50% до 700 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
104 заявки за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,50% до 200 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 19,93% до 500 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 19,93% до 500 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 18,23% до 29 999 3 года
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить сотрудников банка за проявленную внимательность и к уважительному отношению к каждому клиенту. Кредитуюсь в данном банке с 2007 года, много всего было за эти... Весь отзыв
Оценка: 5
Добрый день!
Я пенсионер, периодически мне на телефон поступают звонки из медицинских центров с предложением пройти различные бесплатные диагностики. На одной из них сегодня, 05... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в банке «Ренессанс Кредит»
654 200

Похожие продукты других банков: Ак Барс, Кредит Европа Банк, Банк Уралсиб.

Ренессанс Кредит кредит

На Банки.ру пользователь может ознакомиться с полными условиями по потребительским кредитам в банке «Ренессанс Кредит», включая ставки и основные параметры, влияющие на устанавливаемый банком процент, комиссии, требования к заемщику и необходимые документы, включая справки, подтверждающие доход заемщика (некоторые программы позволяют получить кредит без справок). По отдельным ссудам предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки через Банки.ру: в первую очередь речь идет о кредитах наличными (на любые цели). Целевые займы в большинстве случаев оформляются в местах продаж и не требуют предварительной подачи заявки, но бывают исключения. Прежде чем взять кредит банка «Ренессанс Кредит», мы рекомендуем ознакомиться со всеми условиями, а также произвести предварительный расчет графика платежей при помощи любого размещенного в Интернете кредитного калькулятора либо уточнить ориентировочный размер ежемесячного платежа в колл-центре банка.

Кредиты в банках

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще