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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Российском Национальном Коммерческом Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

2 потребительских кредита

Наличными Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 12,50% до 2 000 000 1 год обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 3 дней Под залог недвижимости Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 13,99% до 6 000 000 25 лет требуется обеспечение

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 5 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.