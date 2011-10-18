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Потребительские кредиты Российского Национального Коммерческого Банка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Российском Национальном Коммерческом Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

2 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,50% до 2 000 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,99% до 6 000 000 25 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитный калькулятор в Российском Национальном Коммерческом Банке
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