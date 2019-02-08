Потребительские кредиты Росбанкаизменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Росбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
4 потребительских кредита
4 622 заявки за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 13,50%
|до 1 500 000
|5 лет
|
366 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|13,50%
|до 3 000 000
|5 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 14,00%
|до 3 000 000
|5 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|15,00%
|до 3 000 000
|5 лет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.