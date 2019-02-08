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Потребительские кредиты Росбанка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Росбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

4 потребительских кредита
4 622 заявки за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 13,50% до 1 500 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 дня
366 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 3 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 14,00% до 3 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,00% до 3 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 дня
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Проверяется
Отличное обслуживание, быстро и качественно. Сначала позвонил сотрудник с Колцентра и сделал предложение о перекредитовании, вежливо убедил, что это более выгодной процент, чем... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Обслуживаюсь в данном банке два года. Абсолютно всем доволен. Особенно хочу отметить специалиста К-ву А. Очень компетентная и отзывчивая, все возникающие вопросы помогает решать... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Хочу выразить благодарность Т-ко Д.А. за оказанное содействие в рамках своей работы в получении кредита. Были проработаны все интересующие вопросы, предоставлена вся информация... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в Росбанке
370 425

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Росбанк кредит

На Банки.ру пользователь может ознакомиться с полными условиями по потребительским кредитам в Росбанке, включая ставки и основные параметры, влияющие на устанавливаемый банком процент, комиссии, требования к заемщику и необходимые документы, включая справки, подтверждающие доход заемщика (некоторые программы позволяют получить кредит без справок). По отдельным ссудам предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки через Банки.ру: в первую очередь речь идет о кредитах наличными (на любые цели). Целевые займы в большинстве случаев оформляются в местах продаж и не требуют предварительной подачи заявки, но бывают исключения. Прежде чем взять кредит Росбанка, мы рекомендуем ознакомиться со всеми условиями, а также произвести предварительный расчет графика платежей при помощи любого размещенного в Интернете кредитного калькулятора либо уточнить ориентировочный размер ежемесячного платежа в колл-центре банка.

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