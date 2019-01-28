Предлагаемые Россельхозбанком кредиты физическим лицам ориентированы не только на сельских жителей и владельцев личных подсобных хозяйств, но и на любых потенциальных заемщиков, соответствующих требованиям банка. Взять кредит в Россельхозбанке может гражданин РФ, имеющий непрерывный стаж на последнем месте работы не менее полугода и удовлетворяющий установленным ограничениям по возрасту.

Среди предложений банка кредиты на любые цели, образовательные займы, специальные программы кредитования на благоустройство дома или загородного участка, в том числе на проведение коммуникаций, а также специальная программа для лиц пенсионного возраста и другие продукты.

Наиболее крупный долгосрочный нецелевой потребительский кредит в Россельхозбанке можно получить под залог имеющегося в собственности заемщика объекта недвижимости. Для тех, кто не готов оформить в качестве обеспечения залог собственной квартиры или дома, подойдет представленный в линейке Россельхозбанка кредит наличными под поручительство юридического или физического лица либо под залог любого ликвидного имущества. Правда, ставка по такому кредиту будет несколько выше, а максимальные срок и сумма финансирования – более ограниченны. Наиболее дорогой среди продуктов банка – кредит без поручителей и залога («Потребительский без обеспечения»).

Возможность использовать калькулятор кредита Россельхозбанк предусматривает только по специализированным целевым программам. Чтобы рассчитать график платежей по нецелевому займу, заемщику придется обратиться в колл-центр или отделение.

Заявка на кредит принимается только через отделения кредитной организации. Онлайн-заявка на сайте Россельхозбанка не предусмотрена.

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