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Потребительские кредиты Россельхозбанка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Россельхозбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

11 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,00% до 1 000 000 12 мес.
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,00% до 750 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,25% до 500 000 12 мес.
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 10,75% до 1 000 000 12 мес.
  • требуется обеспечение
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 10 000 000 120 мес.
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 10,75% до 500 000 12 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,25% до 1 000 000 1 год
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,25% до 1 500 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 10,75% до 700 000 12 мес.
  • требуется обеспечение
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 11,00% до 1 500 000 12 мес.
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,00% до 3 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Кредитный калькулятор в Россельхозбанке
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Россельхозбанк кредиты

Предлагаемые Россельхозбанком кредиты физическим лицам ориентированы не только на сельских жителей и владельцев личных подсобных хозяйств, но и на любых потенциальных заемщиков, соответствующих требованиям банка. Взять кредит в Россельхозбанке может гражданин РФ, имеющий непрерывный стаж на последнем месте работы не менее полугода и удовлетворяющий установленным ограничениям по возрасту.
Среди предложений банка кредиты на любые цели, образовательные займы, специальные программы кредитования на благоустройство дома или загородного участка, в том числе на проведение коммуникаций, а также специальная программа для лиц пенсионного возраста и другие продукты.
Наиболее крупный долгосрочный нецелевой потребительский кредит в Россельхозбанке можно получить под залог имеющегося в собственности заемщика объекта недвижимости. Для тех, кто не готов оформить в качестве обеспечения залог собственной квартиры или дома, подойдет представленный в линейке Россельхозбанка кредит наличными под поручительство юридического или физического лица либо под залог любого ликвидного имущества. Правда, ставка по такому кредиту будет несколько выше, а максимальные срок и сумма финансирования – более ограниченны. Наиболее дорогой среди продуктов банка – кредит без поручителей и залога («Потребительский без обеспечения»).
Возможность использовать калькулятор кредита Россельхозбанк предусматривает только по специализированным целевым программам. Чтобы рассчитать график платежей по нецелевому займу, заемщику придется обратиться в колл-центр или отделение.
Заявка на кредит принимается только через отделения кредитной организации. Онлайн-заявка на сайте Россельхозбанка не предусмотрена.

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