Оценка: Не засчитана
Потребительские кредиты СМП Банкаизменить банк
Процентные ставки по потребительским кредитам в СМП Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки на выгодный кредит наличными в СМП Банке онлайн
6 потребительских кредитов
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|13,50%
|до 5 000 000
|15 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|12,50%
|до 480 000
|3 года
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|16,50%
|до 1 200 000
|5 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|17,00%
|до 240 000
|5 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|17,50%
|до 1 200 000
|5 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|12,00%
|до 1 200 000
|7 лет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.