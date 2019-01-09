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Потребительские кредиты СМП Банка

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Процентные ставки по потребительским кредитам в СМП Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки на выгодный кредит наличными в СМП Банке онлайн

6 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 5 000 000 15 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,50% до 480 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 16,50% до 1 200 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 17,00% до 240 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 17,50% до 1 200 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,00% до 1 200 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
Уже дважды обращалась в банк с целью рефинансирования существующих кредитов. Оба раза результат положительный.
Увидела рекламу в Интернет, оформила заявку на сайте, получила... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в СМП Банке
28 623

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