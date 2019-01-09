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6 потребительских кредитов

Деньги под залог Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 13,50% до 5 000 000 15 лет требуется обеспечение

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 10 дней Для бюджетников акционный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 12,50% до 480 000 3 года обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 10 дней Для клиентов с ипотекой в любом банке Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 16,50% до 1 200 000 5 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 10 дней Пенсионерам Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 17,00% до 240 000 5 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 10 дней Потребительский Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 17,50% до 1 200 000 5 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 10 дней Рефинансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 12,00% до 1 200 000 7 лет обеспечение не требуется

без подтверждения дохода

срок рассмотрения заявки - до 10 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.