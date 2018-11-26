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Потребительские кредиты Солид Банка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Солид Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

14 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,30% до 1 500 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 6 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,30% до 800 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 6 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 14,00% до 100 000 2 мес.
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,99% до 1 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 6 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,99% до 700 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 6 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 500 000 60 мес.
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 500 000 60 мес.
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,00% до 3 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 6 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,00% до 3 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 6 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 12,90% до 3 000 000 60 мес.
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 6 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 11,10% до 3 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 6 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 11,10% до 800 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 6 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,50% до 1 500 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 6 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,50% до 800 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 6 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
Обращалась в СолидБанк для получения кредита на потребительские нужды. Причиной выбора были низкие процентные ставки и возможность досрочного погашения без штрафов. Лимиты сумм... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Обращался в Солид для оформления кредита на строительство дома. Небольшой минус в том, что один офис в городе и пришлось немного посидеть в очереди. Однако, потом рассказали, что... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в Солид Банке
19 413

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Солид Банк кредит

Чтобы найти подходящий потребительский кредит в Солид Банке на Банки.ру, пользователю следует указать в форме поиска значимые для него параметры, такие как сумма и срок кредитования, желательный срок рассмотрения заявки, желает ли он взять кредит наличными или направить заемные средства на оплату определенных товаров или услуг компаний — партнеров банка. Кредитные продукты в результатах поиска сортируются в первую очередь по популярности. Данный показатель определяется в зависимости от количества онлайн-заявок, поданных через Банки.ру за последние 30 дней. Предложения, по которым не предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки на нашем сайте, следуют ниже и ранжированы между собой в зависимости от размера минимальных процентных ставок. Следует учитывать, что указанный минимальный процент зачастую актуален только при условии личного страхования заемщика. Он повышается в случае отказа клиента застраховать жизнь и здоровье. Если пользователь хочет взять кредит без справок о доходах, ему нужно быть готовым к тому, что процент по таким программам будет выше, чем по ссудам, выдаваемым при предоставлении полного пакета документов. Зная срок и сумму кредита, точный размер процентной ставки и комиссий, а также возможный порядок погашения, заемщик может самостоятельно рассчитать ориентировочный размер ежемесячного платежа при помощи любого универсального кредитного калькулятора, размещенного в Интернете. Если вас заинтересовал кредит Солид Банка, внимательно ознакомьтесь с полными условиями программы, сделайте предварительный расчет графика платежей и смело оформляйте заявку.

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