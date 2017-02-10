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Потребительские кредиты банка «Союз»

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Союз», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

2 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 10,50% до 3 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 12,50% до 3 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
Понятно объяснили условия кредитования. Четко и без волокиты выдали кредит. Обслуживание кредита проходит без проблем. Подводных камней и сюрпризов с итоговой суммой процентов и... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Очень доволен работой с этим банком. Действительно входят в положение и поворачиваются лицом к нуждающимся клиентам. Адекватная служба безопасности, поверили мне, а не кредитной... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в банке «Союз»
29 494

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Союз кредит

Указанные на Банки.ру ставки по кредиту банка «Союз» действуют для новых клиентов банка, не относящихся к специальным категориям заемщиков, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, вкладчики, клиенты с положительной кредитной историей. Для указанных категорий могут применяться льготные условия кредитования, в том числе пониженные процентные ставки. При выборе потребительского кредита в банке «Союз» следует учитывать, что разница в процентах обусловлена спецификой продукта. Например, ставка, устанавливаемая по экспресс-кредитам, а также займам, предоставляемым без справок о доходах либо по сокращенному пакету документов, как правило, несколько выше, чем по ссудам со стандартной процедурой рассмотрения заявки и полным пакетом документов. Также на размер процентной ставки влияет наличие обеспечения, страхования и ряд других параметров. Чтобы узнать размер ежемесячного платежа и общую сумму переплаты, можно воспользоваться кредитным калькулятором в Интернете либо уточнить эти данные в колл-центре банка. Заявки на кредиты наличными принимаются в отделении банка «Союз». Многие кредитные организации предусматривают возможность подачи онлайн-заявки на собственных сайтах, а также через портал Банки.ру. Чтобы взять целевой потребительский кредит, следует обратиться к менеджеру в точке продаж либо заполнить заявку в интернет-магазине или банковском офисе.

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