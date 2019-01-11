Потребительские кредиты Уральского Банка Реконструкции и Развитияизменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Уральском Банке Реконструкции и Развития, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
6 потребительских кредитов
1 239 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 11,99%
|до 1 500 000
|7 лет
|
68 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 16,90%
|до 600 000
|7 лет
|
34 заявки за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 13,00%
|до 1 000 000
|7 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 16,50%
|до 200 000
|7 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|61,00%
|до 299 999
|7 лет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.