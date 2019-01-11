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Потребительские кредиты Уральского Банка Реконструкции и Развития

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Уральском Банке Реконструкции и Развития, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

6 потребительских кредитов
1 239 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 11,99% до 1 500 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
68 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 16,90% до 600 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
34 заявки за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 13,00% до 1 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 16,50% до 200 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - день в день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 61,00% до 299 999 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 35,00% до 600 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 4
Оформила зарплатный проект. Под 15%. В договоре в п. 19. указано, что на момент наступления дпк на счету должны быть средства в сумме 8 852 рубля. У меня всегда было 10 000 на... Весь отзыв
Оценка: 5
Хочу поделиться своим впечатлением от сотрудничества с банком. Обслуживаюсь с 2012 г. в отделении г. Санкт-Петербург на Владимирском пр. 10а. Как активный пользователь различных... Весь отзыв
Оценка: 4
Взял кредит и оказывается там другая система по досрочному погашению. Тут нет никакого смысла гасить кредит досрочно, сколько должен будешь отдать за время пользования процентов... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в Уральском Банке Реконструкции и Развития
264 757

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Уральский Банк Реконструкции и Развития кредит

Указанные на Банки.ру ставки по кредиту Уральского Банка Реконструкции и Развития действуют для новых клиентов банка, не относящихся к специальным категориям заемщиков, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, вкладчики, клиенты с положительной кредитной историей. Для указанных категорий могут применяться льготные условия кредитования, в том числе пониженные процентные ставки. При выборе потребительского кредита в Уральском Банке Реконструкции и Развития следует учитывать, что разница в процентах обусловлена спецификой продукта. Например, ставка, устанавливаемая по экспресс-кредитам, а также займам, предоставляемым без справок о доходах либо по сокращенному пакету документов, как правило, несколько выше, чем по ссудам со стандартной процедурой рассмотрения заявки и полным пакетом документов. Также на размер процентной ставки влияет наличие обеспечения, страхования и ряд других параметров. Чтобы узнать размер ежемесячного платежа и общую сумму переплаты, можно воспользоваться кредитным калькулятором в Интернете либо уточнить эти данные в колл-центре банка. Заявки на кредиты наличными принимаются в отделении Уральского Банка Реконструкции и Развития. Многие кредитные организации предусматривают возможность подачи онлайн-заявки на собственных сайтах, а также через портал Банки.ру. Чтобы взять целевой потребительский кредит, следует обратиться к менеджеру в точке продаж либо заполнить заявку в интернет-магазине или банковском офисе.

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