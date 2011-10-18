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Потребительские кредиты банка «ЮМК»

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «ЮМК», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

3 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 20,00% до 99 990 1 год
  • требуется обеспечение
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 18,00% до 299 990 1 год
  • требуется обеспечение
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 31,20% до 29 990 6 мес.
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитный калькулятор в банке «ЮМК»
4 620

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