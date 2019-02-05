Вход

Потребительские кредиты банка Уралсиб

изменить банк

Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке Уралсиб, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

8 потребительских кредитов
411 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,40% до 250 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
197 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,40% до 2 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,90% до 250 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,90% до 100 000 13 мес.
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,90% до 1 500 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,90% до 100 000 13 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 6 000 000 15 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 3 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 19,00% до 500 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Проверяется
В 2016 году, взял кредит. За все время обслуживания нареканий  к качеству обслуживания у меня не было, все максимально понятно, удобно и просто. Особенно хочется отметить... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в банке Уралсиб
294 281

Похожие продукты других банков: Банк «Санкт-Петербург», Россия, Александровский.

Уралсиб кредит

Прежде чем взять потребительский кредит банка «Уралсиб», рекомендуется произвести предварительный расчет размера ежемесячного платежа. На сайтах многих банков размещены специальные калькуляторы, при помощи которых можно произвести необходимые расчеты онлайн. Если таковой найти не удалось, можно воспользоваться любым из представленных в Интернете универсальных кредитных калькуляторов банка «Уралсиб», либо уточнить размер платежа в колл-центре. Для расчета вам потребуется ввести в соответствующие поля сумму и срок кредитования, годовую ставку процента и применяемые комиссии, а также указать действующий порядок погашения — аннуитетными или дифференцированными платежами. При этом следует учитывать возможные надбавки к базовой процентной ставке за применение различных опций, таких как оформление кредита без личного страхования, без единовременных комиссий, без справок о доходах, применение дифференцированного графика погашения ускоренное рассмотрение заявок и тому подобное. Если кредит предоставляется наличными следует уточнить, взимает ли банк какие-либо платежи за выдачу денег через кассу, в случае зачисления суммы на карточный счет — справиться о стоимости обслуживания карты и о наличии комиссий за снятие наличных через банкомат или кассу. По целевым кредитам возможны комиссии за перевод средств на счет продавца. Заявку на потребительский кредит, как правило, можно подать в отделении или на сайте банка «Уралсиб». Также предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки на Банки.ру.

Кредиты в банках

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще