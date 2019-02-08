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Потребительские кредиты Восточного Банка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Восточном Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

7 потребительских кредитов
32 092 заявки за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,50% до 500 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
934 заявки за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 9,90% до 1 000 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
69 заявок за 30 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 12,00% до 99 999 3 года
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 11,50% до 3 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 19,00% до 1 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 9,90% до 30 000 000 20 лет
  • требуется обеспечение
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 4 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 14,90% до 750 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • без подтверждения дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 4
Карту доставил курьер, о содержании и условиях ничего не сказал. Пару раз дал росписаться у него в планшете, якобы за доставку карты и всё. Никаких договоров и вообще ничего кроме... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в Восточном Банке
654 714

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Восточный Экспресс Банк кредит

Прежде чем взять потребительский кредит Восточного Экспресс Банка, рекомендуется произвести предварительный расчет размера ежемесячного платежа. На сайтах многих банков размещены специальные калькуляторы, при помощи которых можно произвести необходимые расчеты онлайн. Если таковой найти не удалось, можно воспользоваться любым из представленных в Интернете универсальных кредитных калькуляторов Восточного Экспресс Банка, либо уточнить размер платежа в колл-центре. Для расчета вам потребуется ввести в соответствующие поля сумму и срок кредитования, годовую ставку процента и применяемые комиссии, а также указать действующий порядок погашения — аннуитетными или дифференцированными платежами. При этом следует учитывать возможные надбавки к базовой процентной ставке за применение различных опций, таких как оформление кредита без личного страхования, без единовременных комиссий, без справок о доходах, применение дифференцированного графика погашения ускоренное рассмотрение заявок и тому подобное. Если кредит предоставляется наличными следует уточнить, взимает ли банк какие-либо платежи за выдачу денег через кассу, в случае зачисления суммы на карточный счет — справиться о стоимости обслуживания карты и о наличии комиссий за снятие наличных через банкомат или кассу. По целевым кредитам возможны комиссии за перевод средств на счет продавца. Заявку на потребительский кредит, как правило, можно подать в отделении или на сайте Восточного Экспресс Банка. Также предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки на Банки.ру.

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