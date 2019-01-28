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Потребительские кредиты банка «Возрождение»

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в банке «Возрождение», все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

9 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,80% до 500 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 16,50% до 10 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 15 дней
Доллар США 9,00% до 150 000 5 лет
Евро 9,00% до 130 000 5 лет
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 19,00% до 10 000 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 15 дней
Доллар США 9,00% до 150 000 5 лет
Евро 9,00% до 130 000 5 лет
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,40% до 3 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,40% до 3 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,40% до 500 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,40% до 500 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,40% до 500 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,40% до 500 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Хочу  немного рассказать о банке.В отделении г. Реутов, где я живу, постоянно люди, многие здесь получают пенсию. Тем не менее, все очень организовано, уютно, я... Весь отзыв
Оценка: 4 Проверяется
14.01.19 я пришла в отделение банка Возрождения города Одинцово, чтобы оформить кредит. Не столь важный момент, но я простояла в очереди 20 минут, прежде чем меня приняли. Речь не... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в банке «Возрождение»
147 068

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Возрождение кредит

Указанные на Банки.ру ставки по кредиту банка «Возрождение» действуют для новых клиентов банка, не относящихся к специальным категориям заемщиков, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, вкладчики, клиенты с положительной кредитной историей. Для указанных категорий могут применяться льготные условия кредитования, в том числе пониженные процентные ставки. При выборе потребительского кредита в банке «Возрождение» следует учитывать, что разница в процентах обусловлена спецификой продукта. Например, ставка, устанавливаемая по экспресс-кредитам, а также займам, предоставляемым без справок о доходах либо по сокращенному пакету документов, как правило, несколько выше, чем по ссудам со стандартной процедурой рассмотрения заявки и полным пакетом документов. Также на размер процентной ставки влияет наличие обеспечения, страхования и ряд других параметров. Чтобы узнать размер ежемесячного платежа и общую сумму переплаты, можно воспользоваться кредитным калькулятором в Интернете либо уточнить эти данные в колл-центре банка. Заявки на кредиты наличными принимаются в отделении банка «Возрождение». Многие кредитные организации предусматривают возможность подачи онлайн-заявки на собственных сайтах, а также через портал Банки.ру. Чтобы взять целевой потребительский кредит, следует обратиться к менеджеру в точке продаж либо заполнить заявку в интернет-магазине или банковском офисе.

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