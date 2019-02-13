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Потребительские кредиты ВТБ

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в ВТБ, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

3 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 10,90% до 5 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 10,90% до 3 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 10,90% до 5 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Проверяется
Взяли потребительский кредит в Втб банке 12.02.19г. Выражаю благодарность сотруднику банка Втб Курьят Александре Евгеньевне. Искренняя заинтересованность в клиенте, профессионализм... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
В виду своей рабочей деятельности, мне приходится регулярно пользоваться услугами банка ВТБ. Хочу выразить огромную благодарность куратору по зарплатным проектам Скачковой Венере... Весь отзыв
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Кредитный калькулятор в ВТБ
237 974

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