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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в ВТБ, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

3 потребительских кредита

Ипотечный бонус Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 10,90% до 5 000 000 5 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней Наличными Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 10,90% до 3 000 000 5 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней Рефинансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 10,90% до 5 000 000 5 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - от 1 до 3 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.